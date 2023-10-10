ХАМАС дал жителям Ашкелона несколько часов, чтобы покинуть город

ХАМАС собирается ответить на «преступление врага», когда тот принудил покинуть дома жителей нескольких районов сектора Газа.

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Палестинская группировка ХАМАС обратилась к жителям израильского города Ашкелон с просьбой покинуть город до пяти часов вечера, так как после она собирается отвечать «на преступление врага».

«В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня», - говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС.

Ранее стало известно, что при обстреле Ашкелона пострадали двое граждан Белоруссии. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.