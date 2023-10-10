Ракета боевиков ХАМАС попала в отель на побережье Ашкелона

В израильском Ашкелоне несколько раз за день прозвучал сигнал тревоги.

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Ракета боевиков палестинской группировки ХАМАС попала в отель, расположенный на побережье Ашкелона на юге Израиля. За день в городе несколько раз звучал сигнал тревоги.

«Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля», - сообщает Sputnik со ссылкой на Haaretz.

Напомним, что за несколько часов до атаки боевики предупредили жителей города о готовящемся нападении. Они призвали их покинуть свои дома до пяти часов вечера.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как ХАМАС входил в израильский Сдерот. В боях участвовали 19 военных. Они приехали в город на машинах и укрывались в городском полицейском участке. На видео попало то, что осталось от этого здания.