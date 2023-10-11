Путин потребовал от кабмина оперативно реагировать на колебания топливного рынка

Владимир Путин отметил, задача правительства - не доводить до остроты ситуацию с топливом.

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Российскому правительству стоит более энергично реагировать на колебания топливного рынка и экстренно принимать меры для стабилизации ситуации, не допуская ажиотажа и дефицита. Об этом президент России Владимир Путин заявил на « Российской энергетической неделе».

«Правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры превентивного характера до того, как ситуация приобретет острый характер», - подчеркнул Путин.

Напомним, что с 22 сентября Россия приостановила экспорт бензина и дизельного топлива через морские порты для стабилизации топливного рынка. Российские нефтяные компании призвали обеспечить уровень цен в рознице на уровне 21 сентября.

Ранее сообщалось, что глава государства принимает участие в работе международного форума по энергетике и отметил высокие показатели российской атомной промышленности.



