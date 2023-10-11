Путин заявил, что атомная отрасль России вне конкуренции за рубежом

Россия строит более 20 энергоблоков по всем миру.

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Российская атомная энергетика вне конкуренции на мировом рынке. Президент России Владимир Путин заявил об этом на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Атомная отрасль РФ не имеет конкурентов за рубежом, одновременно строит 22 энергоблока в других странах», - отметил глава государства.

Напомним, что сегодня Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Судани участвуют в работе международного форума, ставшего международной площадкой для диалога по актуальным проблемам в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ранее на форуме Путин анонсировал субсидии на оборудование для газификации для участников СВО.