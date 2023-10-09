В «Транснефти» сообщили о возобновлении отгрузки нефтепродуктов на экспорт

«Транснефть» начала отгружать нефтепродукты из морских портов на экспорт 7 октября.

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«Транснефть» возобновила отгрузку нефтепродуктов из морских портов Приморска и Новороссийска на экспорт с 7 октября. Об этом сообщил представитель компании Игорь Демин.

«На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов», - рассказал Демин ТАСС.

Напомним, экспорт через морские порты был приостановлен с 22 сентября в связи с введенными правительством ограничениями на экспорт бензина и дизеля для стабилизации топливного рынка, в том числе пресечения серого экспорта.

Ранее стало известно, что в США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета РФ на экспорт топлива. По данным The Hill, глава Белого дома слил более 40% нефти, запасенной на случай ЧС.

В общей сложности за время правления Джо Байдена цены за галлон бензина и дизеля в США выросли на 60%. Если цены останутся на этом же уровне или продолжат расти перед выборами главы государства, то республиканцы раскритикуют Байдена за намеренное ограничение добычи ресурса, предупреждает издание.