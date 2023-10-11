Единственная электростанция в Газе вышла из строя

Весь сектор Газа остался без света и воды.

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Электростанцию, которая снабжает электроэнергией весь сектор Газа, пришлось остановить из-за отсутствия топлива в охваченном войной регионе. Об этом сообщило иранское ИА Mehr.

«Электростанция в Газе остановлена, и с сегодняшнего дня в этой полосе нет ни электричества, ни воды», - передает корреспондент издания.

По информации СМИ, на станции иссякли запасы топлива, что привело к обесточиванию сектора Газа и остановке водоснабжения.

«Сектор Газа находится под угрозой крупной гуманитарной катастрофы», - приводит агентство сообщения палестинских изданий.

Глава энергокомпании Газы Зафер Мельхем уточнил, что на станции осталось 300 тысяч литров топлива, этого хватит на 10-12 часов работы.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин заявил, что война между с Израилем и Палестиной ведется с особой ожесточенностью и обернется проблемами для всего мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ разбомбил систему наблюдения за воздушным пространством движения ХАМАС в секторе Газа.