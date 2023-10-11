В стране и мире Палестино-израильский конфликт Путин заявил, что война Израиля и Палестины обернется большими мировыми проблемами Ирина Елагина Военный конфликт отличается большой ожесточенностью. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Обострение палестино-израильского конфликта чревато проблемами мирового масштаба. Президент России Владимир Путин заявил об этом на «Российской энергетической неделе». «Неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной, но это может привести к большим проблемам», - отметил глава государства. Путин подчеркнул, что с каждой из противоборствующих сторон «ожесточение очень большое». Напомним, что сегодня Путин принимает участие в работе международного форума по проблемам энергетики, где ответил на ряд вопросов по ситуации на Ближнем Востоке и отметил, что восстановление мира в регионе невозможно без создания суверенной Палестины. Экспертное мнение и аналитика