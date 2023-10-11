Путин заявил, что война Израиля и Палестины обернется большими мировыми проблемами
Военный конфликт отличается большой ожесточенностью.
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Обострение палестино-израильского конфликта чревато проблемами мирового масштаба. Президент России Владимир Путин заявил об этом на «Российской энергетической неделе».
«Неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной, но это может привести к большим проблемам», - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что с каждой из противоборствующих сторон «ожесточение очень большое».
Напомним, что сегодня Путин принимает участие в работе международного форума по проблемам энергетики, где ответил на ряд вопросов по ситуации на Ближнем Востоке и отметил, что восстановление мира в регионе невозможно без создания суверенной Палестины.