Израильские военные уничтожили систему обнаружения самолетов над Газой

Сообщается, что система высококачественных камер была скрыта в водонагревателях по всему сектору Газа.

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Израильская армия уничтожила систему наблюдения за воздушным пространством движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Авиация Армии обороны Израиля уничтожила разработанные террористической организацией ХАМАС передовые системы наблюдения за воздушным пространством, которые использовались для обнаружения самолетов в небе над сектором Газа», - говорится в заявлении армии Израиля, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В сообщении указывается, что на протяжении многих лет палестинское движение ХАМАС создавало сеть высококачественных камер, которые были скрыты в водонагревателях по всей Газе. Армия Израиля нанесла удары по всем объектам сети, что лишило ХАМАС возможности получать точную картину воздушного пространства.

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что израильская армия атаковала дом командующего военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Сообщалось, что родственники командующего «Бригады Аль-Кассам» убиты, но судьба его самого неизвестна.

Напомним, что 7 октября территория Израиля подверглась масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В палестинском движении позднее заявили о большом количестве взятых в плен израильских граждан, среди которых есть высокопоставленные военные. Израиль, в свою очередь, провел широкомасштабную мобилизацию резервов и объявил о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.