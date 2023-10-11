МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Авдеевки

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об улучшении положения российских войск по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка на Донецком направлении.

«Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка», - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили об огневом поражении украинской мехбригады в районе населенного пункта Очеретино. В результате суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 90 человек. Помимо живой силы, противник лишился 10 американских бронеавтомобилей MaxxPro.

В Минобороны озвучили общие потери врага на Донецком направлении. За сутки украинская сторона потеряла до 330 человек. Противник понес серьезные потери не только в личном составе, но и в военной технике. Между тем на Купянском направлении российские военные тоже улучшили положение по переднему краю. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 280 человек.

Также в ведомстве сообщили о поражении украинского штурмовика Су-25, который стоял на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Это не первый случай, когда российские военные наносят удары по самолетам противника на украинских аэродромах. Так, в ночь на 29 сентября были уничтожены два МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Эти самолеты передала украинской стороне Польша. Еще двух таких истребителей противник лишился на аэродроме Долгинцево.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.