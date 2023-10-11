В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Авдеевки

14:27 11.10.2023
Улучшение положения произошло благодаря активным действиям «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России заявило об улучшении положения российских войск по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка на Донецком направлении.

«Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка», - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили об огневом поражении украинской мехбригады в районе населенного пункта Очеретино. В результате суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 90 человек. Помимо живой силы, противник лишился 10 американских бронеавтомобилей MaxxPro.

В Минобороны озвучили общие потери врага на Донецком направлении. За сутки украинская сторона потеряла до 330 человек. Противник понес серьезные потери не только в личном составе, но и в военной технике. Между тем на Купянском направлении российские военные тоже улучшили положение по переднему краю. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 280 человек.

Также в ведомстве сообщили о поражении украинского штурмовика Су-25, который стоял на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Это не первый случай, когда российские военные наносят удары по самолетам противника на украинских аэродромах. Так, в ночь на 29 сентября были уничтожены два МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Эти самолеты передала украинской стороне Польша. Еще двух таких истребителей противник лишился на аэродроме Долгинцево.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:55 В стране и мире
Видео
Путин предложил дать участникам СВО и инвалидам субсидии на газификацию
14:27 В стране и мире
Видео
МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю в районе Авдеевки
12:52 В стране и мире
При столкновении двух поездов в столичном метро пострадали пять человек
12:34 В стране и мире
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн
11:45 В стране и мире
В НАТО пообещали ответить на атаку на газопровод Balticconnector
Популярное
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.