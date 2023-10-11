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МО РФ: российские войска улучшили положение на Купянском направлении

14:35 11.10.2023
Также сообщается, что подразделения «Западной» группировки войск отразили 10 контратак на этом направлении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщило об улучшении положения войск по переднему краю на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. 

Также бойцы группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили 10 украинских контратак. Их пытались проводить штурмовые группы 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 10-й горно-штурмовой бригады неприятеля.

Враг предпринимал атаки в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка (Харьковская область), а также Макеевка (ЛНР). 

Кроме этого, сообщается об улучшении положения российских войск по переднему краю в районе Авдеевки

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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