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Песков заявил, что России не по пути с вставшими на сторону Киева релокантами

Алина Луговая
14:23 11.10.2023
Представитель Кремля обратил внимание, что речь идет о подавляющем большинстве людей, которые сейчас свободно выбирают свое место жительства.
Песков заявил, что России не по пути с вставшими на сторону Киева релокантами
© Фото: ТРК «Звезда»
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Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о релокантах и Магадане касались людей, которые заняли ярко выраженную антироссийскую позицию - с ними России не по пути. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», - сказал Песков.

Песков отметил, что в целом речь идет о большинстве людей, которые свободно выбирают в наши дни, где им жить. При этом, несмотря ни на что, у всех релокантов есть своя Родина.

«Эта Родина - Россия, и она всегда их ждет», - добавил Песков.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал слова депутата Султана Хамзаева о том, что покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса и миллиардеры скоро вернутся в страну, так как «никому не нужны в Европе и Израиле».

«Нет, это не требует никаких комментариев. Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра. Это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас», - заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что уехавших из России релокантов, выразивших поддержку киевскому режиму, ждет Магадан. В Магадане ответили, что от стереотипов и клише от релокантов прошлого необходимо избавляться.

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