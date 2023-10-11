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Магаданский губернатор Носов ответил на предложение Володина отправлять релокантов в регион

Алина Луговая
10:28 11.10.2023
Губернатор Магаданской области Носов отметил, что региону нужны трудолюбивые люди.
Магаданский губернатор Носов ответил на предложение Володина отправлять релокантов в регион
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Колыма не готова принимать предателей. Такое заявление сделал губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями.

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей», - приводит слова Носова РИА Новости.

Губернатор назвал слова о том, что Магадан ждет предателей, стереотипами и клише из прошлого, от которых необходимо избавляться.  

«На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», - заключил Носов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов в России не ждут, а если они и вернутся, то «Магадан им обеспечен».

Депутат ГД Хамзаев считает, что российские звезды шоу-бизнеса и миллиардеры скоро вернутся в страну, поскольку «никому не нужны» в Европе. Кроме того, по его словам, в реальности релоканты часто являются «скитальцами по миру в поисках лучшей жизни».

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