Магаданский губернатор Носов ответил на предложение Володина отправлять релокантов в регион

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Колыма не готова принимать предателей. Такое заявление сделал губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями.

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей», - приводит слова Носова РИА Новости.

Губернатор назвал слова о том, что Магадан ждет предателей, стереотипами и клише из прошлого, от которых необходимо избавляться.

«На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», - заключил Носов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов в России не ждут, а если они и вернутся, то «Магадан им обеспечен».

Депутат ГД Хамзаев считает, что российские звезды шоу-бизнеса и миллиардеры скоро вернутся в страну, поскольку «никому не нужны» в Европе. Кроме того, по его словам, в реальности релоканты часто являются «скитальцами по миру в поисках лучшей жизни».