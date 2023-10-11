Депутат ГД Хамзаев предрек скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров

Депутат Хамзаев считает, что звезды шоу-бизнеса и миллиардеры «никому не нужны» в Европе.

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Российские миллиардеры и звезды шоу-бизнеса в скором времени вернутся в страну, поскольку за границей «они никому не нужны». Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», - сказал Хамзаев.

Депутат добавил, что в большинстве случаев релоканты являются «скитальцами по миру в поисках лучшей жизни» - у «нормальных среднестатистических людей они вызывают лишь презрение».

По словам Хамзаева, нет ничего зазорного в возвращении в Россию миллиардера Михаила Фридмана, который «осознал, что дома всегда лучше».

Депутат напомнил, что недавно на Украине было заведено новое дело в отношении Фридмана - ему выдвинуты обвинения в спонсировании российских военных заводов, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников СВО.

«Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс», - отметил депутат Госдумы.

Хамзаев выразил уверенность в проверке мотивов релокантов специализированными службами России - действительно ли они готовы раскаяться, или в их действиях есть многоходовка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Фридман является гражданином РФ, поэтому он может уезжать из страны и возвращаться.

Чуть более недели назад Фридман переехал в Израиль из Великобритании, однако из-за обострения палестино-израильского конфликта приехал в Москву. После стабилизации ситуации в Израиле бизнесмен планирует туда вернуться.