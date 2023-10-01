Момент взрыва у здания МВД в Анкаре попал на видео
Опубликовано видео, на котором террорист-смертник подорвал себя у здания МВД в Анкаре.
© Видео: @ankaragaztecisi Twitter © Фото: @ankaragaztecisi Twitter
Момент взрыва у здания МВД в столице Турции попал на видео.
На нем, как сообщает глава турецкого МВД, террорист-смертник подорвал себя. Другого террориста удалось нейтрализовать.
Напомним, что в Анкаре сегодня утром возле здания Главного управления безопасности МВД раздался взрыв и были слышны выстрелы.
На видео попал автомобиль, на котором, предположительно, злоумышленники подъехали к зданию. Кроме того, в сети появились фото гранатомета, лежащего на асфальте недалеко от места событий.