В стране и мире Момент взрыва у здания МВД в Анкаре попал на видео Елизавета Егорова Опубликовано видео, на котором террорист-смертник подорвал себя у здания МВД в Анкаре. © Видео: @ankaragaztecisi Twitter © Фото: @ankaragaztecisi Twitter Читайте нас на: Момент взрыва у здания МВД в столице Турции попал на видео. На нем, как сообщает глава турецкого МВД, террорист-смертник подорвал себя. Другого террориста удалось нейтрализовать. Напомним, что в Анкаре сегодня утром возле здания Главного управления безопасности МВД раздался взрыв и были слышны выстрелы. На видео попал автомобиль, на котором, предположительно, злоумышленники подъехали к зданию. Кроме того, в сети появились фото гранатомета, лежащего на асфальте недалеко от места событий. Экспертное мнение и аналитика