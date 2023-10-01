Террорист-смертник подорвал себя у здания МВД в Турции
Возле здания МВД в Турции террорист-смертник подорвал себя. Другого успели нейтрализовать.
© Видео: @kekce_emin Twitter © Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Турции террорист-смертник подорвал себя возле ворот здания Главного управления безопасности МВД, сообщил глава турецкого ведомства Али Ерликая.
«Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован», - сообщил Ерликая на своей странице в X (бывший Twitter).
Глава ведомства сообщил о ранениях двух полицейских.
По данным турецких СМИ, нападение было совершено при помощи гранатомета.
Напомним, что утром первого октября в столице Турции раздался взрыв и были слышны выстрелы. Инцидент произошел в 9:30.