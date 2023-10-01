Автомобиль и гранатомет пытавшихся подорвать здание МВД Турции сняли на видео

На кадрах к автомобилю, который может принадлежать террористам, подходит сапер во взрывозащитной броне.

© Видео: X (Twitter), @oncerit © Фото: X (Twitter), @oncerit

Автомобиль, на котором террористы, предположительно, приехали к зданию Министерства внутренних дел Турции в Анкаре сняли на видео. Место теракта на данный момент окружено полицией, к машине походит сапер во взрывозащитном костюме.

Также в сети было опубликовано фото гранатомета, который был обнаружен лежащим на асфальте недалеко от места взрыва.