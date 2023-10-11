При столкновении двух поездов в столичном метро пострадали пять человек

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В результате столкновения двух поездов на станции «Печатники» в московском метро пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении Собянина.

Мэр Москвы добавил, что машинист состава получил травму средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает, как и здоровью четырех других пострадавших, получивших небольшие повреждения.

Сегодня на станции салатовой ветки московского метро «Печатники» столкнулись стоящий на станции состав и поезд без пассажиров, который перегоняли в депо. Были опубликованы кадры с места аварии.