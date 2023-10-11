Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники»

Дептранс сообщает, что на салатовой ветке метро нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

© Видео: ВКонтакте, Ольга Ускова © Фото: Вконтакте, Ольга Ускова

На станции «Печатники» московского метро столкнулись два поезда. Об этом сообщают очевидцы.

Дептранс сообщает, что на салатовой ветке метро нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию. По его словам, произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.

Сообщается, что серьезно пострадавших нет. Травму получил машинист поезда, ему оказывается медицинская помощь.