Появились кадры обстановки у московского метро после столкновения поездов

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Сотрудники скорой помощи и аварийной службы метро провели работу с целью извлечения и оказания медицинской помощи застрявшему между вагонами машинисту.

Дептранс сообщил, что на промежутке между станцией «Люблино» и станцией «Дубровка» нет движения, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух составов на станции салатовой ветки получил травму машинист одного из поездов, других пострадавших нет.