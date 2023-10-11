Появились кадры обстановки у московского метро после столкновения поездов
Спасатели извлекли пострадавшего машиниста.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Сотрудники скорой помощи и аварийной службы метро провели работу с целью извлечения и оказания медицинской помощи застрявшему между вагонами машинисту.
Дептранс сообщил, что на промежутке между станцией «Люблино» и станцией «Дубровка» нет движения, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух составов на станции салатовой ветки получил травму машинист одного из поездов, других пострадавших нет.