Ранее на парламентских выборах в стране одержала победу партия Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки Украины.

© Фото: Gehad Hamdy, dpa, Global Look Press

Словацкий лидер Зузана Чапутова отказалась от оказания военной помощи киевскому режиму, о чем сообщило издание Dennik N, передает «360».

Как утверждается, президент Словакии приняла такое решение на фоне того, что партия «Курс - социальная демократия» выиграла в ходе парламентских выборов. Основатель партии - бывший премьер страны Роберт Фицо - ранее обещал отказать Украине в помощи.

По данным газеты, оборонное ведомство Словакии предполагало, что страна направит Киеву пакет военной помощи, который утвердили прежние власти.

Глава государства Чапутова не поддержала это решение. Она заблокировала поставки на Украину, а также заявила о необходимости дождаться формирования новой коалиции. Президент также призвала с уважением относиться к результатам демократических выборов.

Ранее на сайте CNN появился материал, в котором утверждалось, что Киев получил серию мощных ударов от западных союзников. В частности, отмечалось, что это связано с победой на выборах в Словакии партии Роберта Фицо.