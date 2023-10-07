Politico: Словакия прекращает помощь Украине

В стране до 16 октября должна быть сформирована новая правительственная коалиция.

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По сообщениям издания Politico, временное правительство Словакии прекратило отправку военной помощи Украине после выборов, которые прошли в минувшие выходные.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину», - сказано в публикации.

Подобное решение администрации страны связано с тем, что политические партии, которые после выборов ведут переговоры о формировании коалиционного правительства, выступают против дальнейшего осуществления поддержки Киева.

В издании подчеркивается, что ранее в Министерстве обороны Словакии рассматривали возможность отправки на Украину очередного пакета помощи. Однако в четверг она была заблокирована решением словацкого президента Зузаны Чапутовой, которая призвала дождаться формирования новой коалиции.

Уточняется, что у временного правительства есть время до 16 октября на завершения работы над коалицией.