Politico: Словакия прекращает помощь Украине
По сообщениям издания Politico, временное правительство Словакии прекратило отправку военной помощи Украине после выборов, которые прошли в минувшие выходные.
«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину», - сказано в публикации.
Подобное решение администрации страны связано с тем, что политические партии, которые после выборов ведут переговоры о формировании коалиционного правительства, выступают против дальнейшего осуществления поддержки Киева.
В издании подчеркивается, что ранее в Министерстве обороны Словакии рассматривали возможность отправки на Украину очередного пакета помощи. Однако в четверг она была заблокирована решением словацкого президента Зузаны Чапутовой, которая призвала дождаться формирования новой коалиции.
Уточняется, что у временного правительства есть время до 16 октября на завершения работы над коалицией.