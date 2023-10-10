Кабмин Финляндии намерен упростить конфискацию жилья россиян

По данным YLE, правительство Финляндии намерено упростить процесс конфискации недвижимости жилья россиян до 2027 года.

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Правительство Финляндии хочет облегчить процесс изъятия недвижимости россиян до конца срока своих полномочий в 2027 году. Об этом сообщает YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», - заявила Мери.

Она добавила, что, по данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости участились. Кроме того, по ее словам, возникли сложности с информированием собственников из России о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения.

Как сообщает YLE, провести реформу на законодательном уровне планируется до 2027 года - возможно, перенять опыт Испании, где для покупки недвижимости необходимо иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо.

Напомним, что в июле Финляндия ввела новые ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, в том числе они коснулись проведения банковских платежей из России, в связи с чем возникли сложности с оплатой налогов и счетов.

Позже глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что от введенных Западом санкций страдают обычные россияне. В российском МИД это заявление назвали «абсолютно хамским», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики русофобской кампании Запада.