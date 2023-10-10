Секретарь ОДВЗЯИ Флойд заявил о желании встретиться с властями РФ

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В Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявили, что хотели бы встретиться с российскими властями. Секретарь организации Роберт Флойд сказал, что считает, что ратификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отвечает ее нацинтересам, а также интересам всего человечества. Его слова приводит «Лайф».

«Я поддерживаю регулярные и тесные контакты с высокопоставленными лицами в России, выступаю за то, что ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества. Я также попросил о возможности встретиться с ключевыми лидерами в Москве как можно раньше», - сказал секретарь Флойд.

Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но он пока не готов сказать, нужно ли стране возобновлять ядерные испытания. Он назвал зеркальным ответом США вопрос об отзыве ратификации договора, которые до сих пор юридически не утвердили данный международный договор верховной государственной властью.

После заявления Путина в Госдепе обеспокоились планами России выйти из договора о запрете ядерных испытаний. Американские власти посчитали, что данный шаг со стороны любого государства-участника «без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний».