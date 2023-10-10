Министр обороны Израиля заявил, что страна переходит к полномасштабному наступлению

Министр обороны Израиля заявил, что снял все ограничения, наложенные на армию страны.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант снял все ограничения на ведение военных действий - армия страны начинает полномасштабное наступление.

«Я снял все ограничения, у нас контроль над территорией (Израиля. - Прим. ред.), и мы переходим к полномасштабному наступлению», - цитирует The Times of Israel слова Галанта.

Ранее стало известно, что одна из ракет палестинских боевиков ХАМАС прилетела в прибрежный отель города Ашкелон на юге Израиля. В самом городе несколько раз за день объявляли воздушную тревогу.

Боевики предупредили местных жителей об атаке за несколько часов. В распространяемом в соцсетях сообщении говорилось, что люди должны покинуть свои дома до пяти часов вечера.