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В Израильском Сдероте, вновь контролируемом ЦАХАЛ, остается тревожная обстановка

Алексей Дегтярев
Елизавета Егорова
21:54 10.10.2023
В находящемся на юге Израиля Сдероте, который снова контролирует армия Израиля, по-прежнему тревожно. Мирные жители прячутся по своим домам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня палестинские боевики ХАМАС выпустили более 100 ракет по израильскому городу Ашкелон. Железному куполу удалось сбить не все снаряды. Одна ракета попала в прибрежный отель.

В Сдероте, находящемся еще южнее, по-прежнему тревожная обстановка, хотя город снова контролируется ЦАХАЛ. Там звучит воздушная тревога, при звуках которой водители и пассажиры гражданских авто бросаются на землю.

«С самого начала нападения мы были в этом районе, и ситуация очень напряженная. Не только потому что сюда постоянно прилетали ракеты, что, к сожалению, довольно обычно для этого места, но и потому, что вплоть до сегодняшнего утра солдаты ХАМАС были здесь повсюду, было очень небезопасно. Гражданские до сих пор прячутся в своих домах», - рассказала журналист издания Mediaset Элиа Милани.

Подробнее про ситуацию в Сдероте и про «дорогу смерти», по которой бежали участники рокового фестиваля, смотрите в сюжете Алексея Дегтярева. 

Ранее корреспондент «Звезды» укрывался от обстрелов в Сдероте. В городе звучала воздушная тревога и раздавались взрывы. Предупреждение говорило, что всем необходимо лечь.

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