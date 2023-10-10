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Путин и Эрдоган обсудили ближневосточный конфликт

Марина Крижановская
23:19 10.10.2023
Лидеры России и Турции обеспокоены обострением конфликта. Они готовы помогать прекращению огня и переговорному процессу.
Путин и Эрдоган обсудили ближневосточный конфликт
© Фото: The Kremlin Moscow Globallookpress
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Во время него они обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, обострение насилия и огромный рост числа жертв среди гражданского населения. Об этом сообщил телеграм-канал «Кремль. Новости».

«Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому», - сообщили в Кремле.

Лидеры обеих стран подчеркнули, что решение данного конфликта лежит в плоскости создания двух государств, согласно утвержденной СБ ООН формулы. Она в том числе подразумевает создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество в различных областях.

Немногим ранее Владимир Путин заявил, что необходимо создать независимое суверенное Палестинское государство. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Президент России добавил, что обострение обстановки на Ближнем Востоке - «яркий пример провала политики США».

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