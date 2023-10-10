Путин назвал примером провала политики США ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин заявил, что обострение обстановки на Ближнем Востоке показывает провал политики США в этом регионе.

«Многие согласятся со мной, что это яркий пример провала политики США», - отметил глава государства на встрече с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани.

В ходе встречи с лидером Ирака Путин также отметил успешность двусторонних отношений, и особенно в сфере экономики.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на границе Израиля и Палестины погибли порядка 2 000 мирных граждан с обеих сторон, среди жертв войны есть двое россиян - израильтян с двойным гражданством.