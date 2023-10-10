Путин заявил, что решить ближневосточный конфликт поможет создание суверенной Палестины
По мнению Владимира Путина, для решения конфликта между Палестиной и Израилем необходимо создать суверенное Палестинское государство.
© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости
Палестино-израильский конфликт, обострившийся утром в субботу 7 октября, поможет разрешить создание суверенного независимого Палестинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани.
«Для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства», - сказал президент.
Ранее стало известно, что Путин назвал обострение конфликта провалом политики Соединенных Штатов в этом регионе.