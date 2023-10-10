В стране и мире «Слишком много мусора»: ученый Эйсмонт объяснил причину утечки на МКС Ирина Елагина Эксперт считает, что обилие мусора привело к изменению обстановки в околоземном космическом пространстве. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает, что возможной причиной повреждения радиатора на модуле «Наука» на МКС стал космический мусор. «Изменилась обстановка в околоземном космическом пространстве. Слишком много мусора», - отметил эксперт. Ученый не исключает, что причиной разгерметизации мог стать и метеорит. «Почему произошла утечка? Это воздействие какого-то инородного тела. Метеорит или осколок мусора - это трудно установить, но это точно однородное тело, которое нарушило герметичность», - пояснил специалист. Ранее сообщалось, что на модуле «Наука» произошла утечка и на 25 октября намечен выход экипажа МКС в открытый космос, чтобы исследовать место разгерметизации. Экспертное мнение и аналитика