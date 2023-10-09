Роскосмос заявил об утечке на модуле «Наука» российского сегмента МКС
Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле «Наука» российского сегмента МКС не повлияла на условия жизнедеятельности экипажа. Об этом со ссылкой на Роскосмос сообщил RT.
«Экипажу и станции ничего не угрожает», - отметили в госкорпорации.
Система терморегулирования МКС работает сейчас за счет основного контура, сбой произошел на резервной ветке, которую доставили на орбиту в 2012 году.
Напомним, что сейчас на борту МКС находится экипаж 70-й экспедиции из космонавтов Роскосмоса, NASA и ESA. Россию представляют Олег Кононенко, Николай Чуб, прилетевшие вместе с американским астронавтом Лорал Эшли О’Хара 15 сентября, и Константин Борисов, который живет на станции уже более двух лет и может стать первым человеком, кто проведет на орбите свыше 1 000 суток.