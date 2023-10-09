Роскосмос заявил об утечке на модуле «Наука» российского сегмента МКС

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Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле «Наука» российского сегмента МКС не повлияла на условия жизнедеятельности экипажа. Об этом со ссылкой на Роскосмос сообщил RT.

«Экипажу и станции ничего не угрожает», - отметили в госкорпорации.

Система терморегулирования МКС работает сейчас за счет основного контура, сбой произошел на резервной ветке, которую доставили на орбиту в 2012 году.

Напомним, что сейчас на борту МКС находится экипаж 70-й экспедиции из космонавтов Роскосмоса, NASA и ESA. Россию представляют Олег Кононенко, Николай Чуб, прилетевшие вместе с американским астронавтом Лорал Эшли О’Хара 15 сентября, и Константин Борисов, который живет на станции уже более двух лет и может стать первым человеком, кто проведет на орбите свыше 1 000 суток.