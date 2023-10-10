Экипаж МКС обследует место утечки в модуле «Наука» во время выхода в открытый космос

Российским космонавтам предстоит запустить наноспутник «Парус-МГТУ» и осмотреть место утечки на модуле «Наука».

© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб покинут МКС и выйдут в открытый космос 25 октября, чтобы запустить наноспутник «Парус-МГТУ» и исследовать место утечки на модуле «Наука». Роскосмос поделился планами российского экипажа МКС после инцидента с утечкой на теплообменнике.

В госкорпорации уточнили, что космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике. Эти кадры на Земле изучат специалисты, чтобы понять причину нештатной ситуации.

Кроме того, во время выхода в открытый космос планируется установить на модуле «Наука» радиолокатор и запустить наноспутник «Парус-МГТУ», который разработали молодые ученые для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

Ранее сообщалось, что накануне на модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка, не повлиявшая на системы жизнеобеспечения.

Напомним, что Олег Кононенко и Николай Чуб прилетели на МКС вместе с американским астронавтом Лорал Эшли О’Харой 15 сентября.