Четверо граждан России погибли и еще шестеро пропали без вести в Израиле

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Посольство РФ сообщило «Звезде» о получении актуализированных данных от Израиля касательно граждан России, погибших или пропавших без вести в результате палестино-израильского конфликта. По новой информации, четверо граждан России, имевших гражданство Израиля, объявлены погибшими. В списках же пропавших без вести числятся шестеро российских граждан.

В посольстве передали, что консульский отдел продолжает работу с поступающими звонками, в том числе от находящихся в Израиле туристов и родственников, которые ищут своих пропавших после начала конфликта близких.

«Продолжают поступать обращения от родственников прибывших ранее в Израиль россиян с просьбами помочь установить их местонахождение. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы им помочь», - написало ведомство.

Ранее ХАМАС заявлял о том, что часть захваченных в плен израильтян имеют двойное гражданство, одно из которых российское. Стало также известно об обнаружении живой гражданки Германии, которая посещала музыкальный фестиваль на юге Израиля.