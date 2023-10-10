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Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели двоих россиян

Алина Луговая
11:36 10.10.2023
Обстоятельства гибели россиян выясняются.
Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели двоих россиян
© Фото: Matan Golan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Число погибших в Израиле россиян на фоне обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до двух. Об этом «Звезде» сообщили в российском посольстве в Израиле.

«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 10.00 10 октября, по поступившей от израильской стороны информации, два гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», - сообщили в посольстве.

В посольстве добавили, что обстоятельства гибели россиян выясняются, дипломаты контактируют в родственниками и оказывают необходимую помощь.

В предоставленных Израилем списках пропавших без вести числятся четверо людей с российским гражданством.

Ранее стало известно, что среди взятых в плен ХАМАС людей десятки имеют двойное гражданство, в том числе российское и китайское. Палестинское движение поддерживает контакты с Москвой по этому вопросу.

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