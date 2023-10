В стране и мире Палестино-израильский конфликт МИД Белоруссии сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Ашкелона Анна Ушакова На данный момент раненым оказывают медицинскую помощь. © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press Читайте нас на: В результате обстрела расположенного на юго-западе Израиля города Ашкелон пострадали двое граждан Белоруссии, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На данный момент раненым оказывают медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Пресс-секретарь заявил, что в связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Белоруссии с различными вопросами обратились порядка 30 белорусских граждан. Глаз рекомендует всем гражданам Белоруссии, находящимся на территории Израиля, строго следовать указаниям службы тыла и местных властей. В издании The Times of Israel сообщили, что ХАМАС атаковали Ашкелон в ночь на 8 октября, один из снарядов попал в больницу «Барзилай». В результате обстрела пострадали шесть человек. Экспертное мнение и аналитика