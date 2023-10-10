The Drive: тактика ХАМАС против Израиля схожа с действиями ВСУ на Украине

В статье отмечается, что ХАМАС после массированного ракетного удара совершает наземные атаки с большим количеством высокомобильных групп.

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Тактика палестинской группировки ХАМАС против Израиля напоминает действия украинской армии в конфликте с Российской Федерацией. Об этом пишет издание The Drive.

В статье говорится, что ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом совершает быстрые наземные атаки с использованием большого количества высокомобильных групп на обширной территории. В публикации подчеркивается, что такая тактика позволила им захватить города и военные базы.

Также отмечается, что украинские боевики активно применяют моторные лодки в попытках высадиться на левом берегу Днепра. Боевики ХАМАС попытались применить такую же тактику для проникновения в Израиль через пляж Зиким. Однако это закончилось с тем же результатом, что и у спецназа ВСУ у Запорожской атомной электростанции - все диверсанты были уничтожены.

Ранее россиянин, который во время нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party присутствовал на мероприятии, рассказал, как ему удалось спастись от нападавших. Оказавшийся в центре события мужчина назвал все происходящее на фестивале сюрреализмом.