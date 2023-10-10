Карпин признался, что не ожидал отмены решения УЕФА по юношеским сборным

Для Карпина стала неожиданностью отмена решения УЕФА по юношеским сборным.

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение УЕФА отменить допуск до международных турниров юношеских российских сборных по футболу стало «еще большей неожиданностью».

«Честно говоря, не ожидал, что допустят, и не ожидал, что отменят», - сказал главный тренер российской сборной по футболу.

Сегодня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании в швейцарском Ньоне отменил решение о допуске до турниров сборных Российской Федерации из игроков не старше 17 лет.

Ранее Международная федерация футбола допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира. О решении сообщил Совет ФИФА.