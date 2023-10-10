В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карпин признался, что не ожидал отмены решения УЕФА по юношеским сборным

Игнат Далакян
14:14 10.10.2023
Для Карпина стала неожиданностью отмена решения УЕФА по юношеским сборным.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение УЕФА отменить допуск до международных турниров юношеских российских сборных по футболу стало «еще большей неожиданностью».

«Честно говоря, не ожидал, что допустят, и не ожидал, что отменят», - сказал главный тренер российской сборной по футболу.

Сегодня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании в швейцарском Ньоне отменил решение о допуске до турниров сборных Российской Федерации из игроков не старше 17 лет.

Ранее Международная федерация футбола допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира. О решении сообщил Совет ФИФА.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 В стране и мире
Видео
Съемочной группе «Звезды» пришлось срочно покинуть транспорт в Сдероте из-за ракетной атаки
11:36 В стране и мире
Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели двоих россиян
11:29 В стране и мире
Видео
Эксперт Шаповалов отметил большой шанс открытия второго фронта против Израиля
11:21 В стране и мире
Россиянин рассказал, как ему удалось спастись от расстрела ХАМАС на Nature Party
10:19 В стране и мире
ФСБ задержала мужчину за шпионаж в интересах разведки Украины
Популярное
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.