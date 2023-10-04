ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира

Сборные России из игроков не старше 17 лет смогут участвовать в турнирах под эгидой ФИФА в нейтральных цветах, без флага и гимна.

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Российские сборные будут участвовать в турнирах среди юношей и девушек (до 17 лет) под эгидой Международной федерации футбола. Соответствующее решение принял Совет ФИФА.

В релизе, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что национальные сборные будут принимать участие в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», без флага и гимна. Также сообщается, что форма и экипировка российских команд должна быть выполнена в нейтральных цветах.

Ранее Исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу. В связи с тем, что по некоторым турнирам уже проведена жеребьевка, исполком попросил администрацию УЕФА найти техническое решение для восстановления сборных России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков) в турнирной таблице.

Свое решение исполком организации объяснил стремлением показать миссию футбола как посланника мира и надежды, так как «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».