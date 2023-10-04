ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира
Российские сборные будут участвовать в турнирах среди юношей и девушек (до 17 лет) под эгидой Международной федерации футбола. Соответствующее решение принял Совет ФИФА.
В релизе, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что национальные сборные будут принимать участие в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», без флага и гимна. Также сообщается, что форма и экипировка российских команд должна быть выполнена в нейтральных цветах.
Ранее Исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу. В связи с тем, что по некоторым турнирам уже проведена жеребьевка, исполком попросил администрацию УЕФА найти техническое решение для восстановления сборных России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков) в турнирной таблице.
Свое решение исполком организации объяснил стремлением показать миссию футбола как посланника мира и надежды, так как «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».