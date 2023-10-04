Спорт Спорт Спорт

ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира

Максим Крюков
18:38 04.10.2023
Сборные России из игроков не старше 17 лет смогут участвовать в турнирах под эгидой ФИФА в нейтральных цветах, без флага и гимна.
ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов мира
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские сборные будут участвовать в турнирах среди юношей и девушек (до 17 лет) под эгидой Международной федерации футбола. Соответствующее решение принял Совет ФИФА.

В релизе, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что национальные сборные будут принимать участие в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», без флага и гимна. Также сообщается, что форма и экипировка российских команд должна быть выполнена в нейтральных цветах.

Ранее Исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу. В связи с тем, что по некоторым турнирам уже проведена жеребьевка, исполком попросил администрацию УЕФА найти техническое решение для восстановления сборных России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков) в турнирной таблице.

Свое решение исполком организации объяснил стремлением показать миссию футбола как посланника мира и надежды, так как «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.