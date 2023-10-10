Специалист УМЗ рассказал, что получил награду за обслуживание техники в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам завода, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах проведения специальной военной операции (СВО).

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Сотрудник Ульяновского механического завода (УМЗ, входит в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей») Руслан рассказал, что получил награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу за обслуживание техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Награду получил за производство работ на территории СВО. Выполнял специальные задачи. Поддерживал технику в исправном состоянии, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними боевые задачи», - сообщил он.

Руслан рассказал, что сотрудники УМЗ умеют оперативно, в кратчайшие сроки восстанавливать технику, поэтому их отправили в зону СВО. Он признался, что ему было волнительно получить награду из рук самого Шойгу.

Другой награжденный сотрудник УМЗ Андрей заявил, что отправился в зону спецоперации добровольно.

Ранее сообщалось, что цеха этого завода проинспектировал Шойгу. Министр проверил ход производства дивизиона зенитных ракетных комплексов, который планируется сдать досрочно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.