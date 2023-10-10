Специалист УМЗ рассказал, что получил награду за обслуживание техники в зоне СВО
Сотрудник Ульяновского механического завода (УМЗ, входит в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей») Руслан рассказал, что получил награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу за обслуживание техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Награду получил за производство работ на территории СВО. Выполнял специальные задачи. Поддерживал технику в исправном состоянии, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними боевые задачи», - сообщил он.
Руслан рассказал, что сотрудники УМЗ умеют оперативно, в кратчайшие сроки восстанавливать технику, поэтому их отправили в зону СВО. Он признался, что ему было волнительно получить награду из рук самого Шойгу.
Другой награжденный сотрудник УМЗ Андрей заявил, что отправился в зону спецоперации добровольно.
Ранее сообщалось, что цеха этого завода проинспектировал Шойгу. Министр проверил ход производства дивизиона зенитных ракетных комплексов, который планируется сдать досрочно.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.