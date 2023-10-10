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Награжденный Шойгу сотрудник ОПК Андрей заявил, что прибыл в зону СВО добровольно

15:05 10.10.2023
Прибытие в зону проведения спецоперации специалистов от завода сильно ускорило процесс ремонта военной техники и вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Награжденный министром обороны России сотрудник АО «Ульяновский механический завод» Андрей заявил, что отправился в зону спецоперации добровольно. Видео беседы предоставило МО РФ.

«Мы добровольно, сами, отправились на территорию боевых действий. Благодаря этому мы смогли осуществить большую поддержку наших войск», - отметил он. 

Специалист поблагодарил завод за подготовку, а также Министерство обороны за поддержку и за то, что оно оценило вклад работников предприятия за внесение вклада в обороноспособность России.

Андрей уточнил, что в зоне спецоперации он занимался ремонтом, восстановлением и улучшением российской техники. 

Ранее сообщалось, что цеха этого завода проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он проверил ход производства дивизиона зенитных ракетных комплексов, который планируется сдать досрочно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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