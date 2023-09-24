Макрон сообщил о планах вывести войска из Нигера до конца года

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал вывод французского контингента из Нигера в ближайшем будущем. Об этом французский лидер сообщил в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», - объявил президент Франции по итогам разговора с президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Париж окончательно прекратит военное сотрудничество с нынешним правительством Нигера, сформированным летом этого года в результате военного мятежа, поскольку то не хочет вести «борьбу с терроризмом».

Эммануэль Макрон добавил, что Франция также отзывает своего посла в Нигере, он и другие французские дипломаты «в ближайшие часы» покинут Нигер. Вывод войск и отъезд дипломатов будет происходить при согласии мятежников, чтобы избежать возможных «происшествий».

В начале сентября французский лидер говорил о выводе войск из Нигера только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума и «при координации» с ним. Он повторил 10 сентября свой призыв восстановить конституционную власть в стране и освободить президента Базума.