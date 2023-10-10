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Корреспондент «Звезды» увидел работу ПВО «Железный купол» в Сдероте

Алексей Дегтярев
12:38 10.10.2023
Как только съемочная группа въехала в Сдерот, начался обстрел со стороны ХАМАС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В израильском городе Сдерот, в котором совсем недавно были боевики и за который несколько дней велись военные действия, сейчас работают журналисты, в том числе из Италии. Сразу при въезде в город съемочной группы «Звезды» начали лететь ракеты, сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев из Сдерота.

«Как только мы сюда въехали, услышали прилеты ракет. Сработала система ПВО "Железный купол". Нам удалось заснять момент уже реактивной струи ракеты после разрыва», - рассказал наш корреспондент.

Ранее житель Израиля рассказал, что Тель-Авив превратился в «мертвый город». Даже утром на улицах всегда было много людей.

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