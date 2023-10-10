На видео слышны звуки взрывов ракет, в небе можно заметить следы от работы средств противовоздушной обороны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочной группе «Звезды» пришлось срочно покинуть транспорт в Сдероте из-за ракетной атаки по городу.

Наш корреспондент снял с места событий видео, на котором слышны взрывы выпущенных по городу ракет. В небе можно заметить следы работы ПВО.

Ранее житель Израиля рассказал нашей съемочной группе, что Тель-Авив превратился в «мертвый город». По словам корреспондента, жители города еще находятся в состоянии шока от выпущенной ХАМАС ракеты по Тель-Авиву, которая упала рядом с аэропортом Бен-Гурион.