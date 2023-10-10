Житель Израиля рассказал, что Тель-Авив превратился в «мертвый город»

За всю ночь в город не упала ни одна ракета. Вечером было слышно, как работает система «Железный купол».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, SAEED QAQ, Globallookpress

Если на центральных проспектах Тель-Авива все еще пусто, то в спальных районах люди начинают выходить на улицы, пьют кофе, идут по своим делам. Об этом из Израиля сообщает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

При этом люди остаются напряженными после того, как ракета, выпущенная ХАМАС, прилетела рядом с аэропортом Бен-Гурион. Видно, что жители Тель-Авива находятся в состоянии шока.

«Стал мертвым городом. Насколько я знаю Тель-Авив, в такое время тут негде даже плюнуть. Сейчас просто город омертвел», - рассказал местный житель.

Полицейские машины ездят по городу очень медленно, практически на каждой улице можно встретить патруль. Все очень внимательно тревожно относятся к происходящим событиям - готовы к любым неожиданностям.

При заселении в гостиницу нашему корреспонденту сразу показали, где находится бомбоубежище, как туда спускаться, посоветовали ложиться спать в одежде и предпочесть открытое окно кондиционеру, чтобы услышать звуки сирены.

Кроме того, в самом Тель-Авиве к возможным атакам города подготовились серьезно. В случае какой-либо тревожной ситуации местным жителям на телефон приходит сообщение - все знают, что делать, куда бежать.

Ранее наш корреспондент показал, как выглядел Тель-Авив вечером. Магазины в Тель-Авиве закрываются в восемь вечера, чтобы люди оставались дома поближе к бомбоубежищам.