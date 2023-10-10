В стране и мире Палестино-израильский конфликт Ливанская «Хезболла» атаковала израильские казармы управляемыми ракетами Марина Крижановская В «Хезболле» сообщили, что в качестве первого удара они атаковали позиции израильской армии в ответ на гибель трех бойцов. © Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress Читайте нас на: Ливанская шиитская военизированная группировка «Хезболла» нанесла удары по израильским командным центрам. Там отметили, что «после мученической гибели трех братьев-борцов группы исламского сопротивления» был нанесен первый ответный удар. Обстрелам подверглись казармы Пранит - командный центр дивизии «Галилея» и казармы Авивим - командный центр Западной бригады. Об этом сообщили в «Хезболле», заявление опубликовано в телеграм-канале. «В качестве первого ответа обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы (ЦАХАЛ. - Прим. ред.)», - проинформировала группировка. Утром 8 октября «Хезболла» нанесла минометные удары по трем позициям ЦАХАЛ. В качестве ответной меры Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Ранее востоковед Ирина Звягельская исключала наступление «Хезболлы» на территорию Израиля. Специалист по Ближнему Востоку выразила сомнение, что ливанские боевики смогут начать какое-то наступление, прорыв. Экспертное мнение и аналитика