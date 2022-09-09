Латвия ограничила въезд для российских граждан с шенгенскими визами

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд для граждан Российской Федерации с шенгенскими визами. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

«Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», - написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Накануне Сеймом Латвии была признана независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Соответствующий законопроект в стране приняли в срочном порядке. В Русской православной церкви уже отреагировали на данную новость. РПЦ осудила самостоятельное провозглашение латвийским парламентом такой «автокефалии».

Кроме того, вчера глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября этого года въезд для российских граждан, в том числе для тех, кто имеет шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Он также обратился к гражданам РФ: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».