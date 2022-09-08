Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября

По словам главы МИД Эстонии, ограничение действует в том числе для тех граждан РФ, кто имеет шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

© Фото: Frauke Scholzimage, BROKER, globallookpress

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября этого года въезд для российских граждан, в том числе для тех, кто имеет шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Об этом заявил глава эстонского Министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он также обратился к гражданам РФ: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна пока не собирается ограничивать въезд российским туристам с шенгенской визой до соответствующего решения на уровне Еврокомиссии. По его словам, в данный момент уже значительно сокращено количество туристических виз, выдаваемых россиянам.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении призывов россиян к насилию.

Так она прокомментировала интервью эстонского министра иностранных дел изданию Postimees. В нем эстонский дипломат предложил россиянам «взять в руки по булыжнику», чтобы вызвать изменения в обществе. Визовые ограничения он назвал «сигналом для всех россиян».