Сейм Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата
Утверждается, что такое решение якобы пойдет на пользу православным верующим.
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Сеймом Латвии была признана независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Соответствующий законопроект в стране приняли в срочном порядке.
«(Решение- Прим.ред.) пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности», - сказал глава Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.
В Русской православной церкви уже отреагировали на данную новость. РПЦ осудила самостоятельное провозглашение латвийским парламентом такой «автокефалии».