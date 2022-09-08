В стране и мире Сейм Латвии признал независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата Анна Назайкина Утверждается, что такое решение якобы пойдет на пользу православным верующим. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сеймом Латвии была признана независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Соответствующий законопроект в стране приняли в срочном порядке. «(Решение- Прим.ред.) пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности», - сказал глава Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш. В Русской православной церкви уже отреагировали на данную новость. РПЦ осудила самостоятельное провозглашение латвийским парламентом такой «автокефалии». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика