Франция продала Украине списанные 155-мм гаубицы TRF1

Орудия были приняты на вооружение французской армией еще в 1979 году, однако в настоящее время уже не используются, так как были списаны.

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Франция передаст Киеву 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1. Об этом пишет французская газета Opinion.

Орудия были приняты на вооружение французской армией еще в 1979 году, однако в настоящее время уже не используются, так как были списаны. После чего их выкупила брокерская компания S2M-Equipement.

Через эту организацию Украина приобрела TRF1, французское министерство обороны, в свою очередь, одобрило продажу. Издание не сообщает, сколько именно гаубиц было приобретено.

В середине июля глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о том, что на Украину отправлены шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить Киеву установки CAESAR в дополнение к уже посланным двенадцати.

После этого стало известно, что французское министерство обороны заказало 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR для восполнения запасов после передачи САУ Украине. Контракт на поставку вооружений заключен в рамках ускоренной процедуры.