Врач рассказал о состоянии раненых украинских пленных после обстрела ВСУ изолятора в Еленовке

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Семерых пострадавших после обстрела СИЗО в Еленовке украинских военнопленных доставили в 15-ю больницу Донецка. Как сообщил дежурный хирург Михаил Юренко, все они в тяжелом состоянии.

«Доставили скорой медицинской помощью семь военнопленных украинской армии, с поражением разной локализации, всем пациентам оказана хирургическая комбинированная помощь. Сейчас пациенты находятся в реанимационном отделении», - сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что удар по следственному изолятору нанесли ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS.

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела погибли 53 пленных. В колонии содержались украинские военнослужащие, которые сдались в плен с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.