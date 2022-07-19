Франция отправила на Украину шесть самоходных установок Caesar

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Глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о том, что на Украину отправлены шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Она сообщила об этом на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.

«Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути», - передает РИА Новости ее слова.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить Киеву установки CAESAR в дополнение к уже посланным двенадцати. Он сказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читатели французских СМИ, обсуждая встречу политиков, отметили повседневный внешний вид украинского президента. Активная дискуссия по поводу события коснулась и установок Сaesar: один из читателей написал, что поставленное Францией вооружений Зеленский использует, чтобы бомбить мирных жителей Донецка.